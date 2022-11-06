Fındık yüklü tır alevlere teslim oldu

Trabzon’dan İstanbul’a fındık taşıyan tır, Karabük’te seyir halinde iken çıkan yangında küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, olay Karabük-Gerede karayolu Kemikli rampalarında meydana geldi. Trabzon’dan yüklediği fındıkları İstanbul’a götüren Metin Demir idaresindeki 61 K 0637 plakalı tır, Karabük’ün Eskipazar ilçesi Kemikli rampalarında bir anda alev aldı. Tırın ön kısmından çıkan alev ve dumanları fark eden sürücü Demir, aracını yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bu sırada hızla büyüyen alevler tüm tırı kaplarken, olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesi ile yangın güçlükle söndürüldü. Yangın sonrası tır demir yığınına dönerken, olayla ilgili trafik polisleri inceleme başlattı.