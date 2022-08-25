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Fındık tartışması kavgayla bitti: 2 yaralı
Tekirdağ Çorlu’da fındık yüzünden alacak verecek tartışması nedeniyle iki şahıs birbirine girdi. Biri kafayla diğeri de bıçakla yaralandı.
Asayiş 25.08.2022, 12:46
Tekirdağ Çorlu’da fındık yüzünden alacak verecek tartışması nedeniyle iki şahıs birbirine girdi. Biri kafayla diğeri de bıçakla yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Zafer Mahallesi İstanbul yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. İddiaya göre, G.İ., kendisine tır şoförü H.N. tarafından getirilen bir poşet dolusu fındığı kabul etmedi. Ağız münakaşasıyla başlayan ikili arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü.
Bıçakla yaralanan G.İ. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi’ne, kafa darbesi alan H.N. de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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