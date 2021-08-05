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Fındık işçisi olarak çalışan 15 yaşındaki çocuk kayboldu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde fındık işçisi olarak çalışan ve kaybolan 15 yaşındaki Veysel Gedik’i bulabilmek için ekipler seferber oldu.

Asayiş 05.08.2021, 18:31
Fındık işçisi olarak çalışan 15 yaşındaki çocuk kayboldu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde fındık işçisi olarak çalışan ve kaybolan 15 yaşındaki Veysel Gedik’i bulabilmek için ekipler seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, Akyazı ilçesi Dokurcun Mahallesi’nde fındık işçisi olarak çalışan 15 yaşındaki Veysel Gedik kayboldu. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD 7 personel, 2 araç, 1 K9 köpeği, HAYAT Arama ve Kurtarma ekipleri 9 personeli, 2 araç, AFGD Derneği 7 personeli, 2 araç, 1 K9 köpeği ve ANDA Derneği ise 4 personeli 1 araç ile arama ve kurtarma faaliyetlerine başladı.
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