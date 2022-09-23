Fındık işçilerinin kaldığı baraka küle döndü

Sakarya’nın Karasu ilçesinde fındık işçilerinin kaldığı barakada yangın çıktı. Alev topuna dönen baraka küle döndü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Karasu’nun Limandere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ç.’ye ait olduğu belirlenen fındık bahçesinde çalışan işçilerin kaldığı barakada henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile alevlerin, barakanın bitişiğinde bulunan eve sıçraması önlendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, barakanın alev topuna döndüğü ve ekiplerin müdahale ettiği anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.