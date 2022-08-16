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Fındık işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

Düzce’de fındık işçilerini taşıyan traktörün römorku yol kenarına devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i çocuk 12 kişi yaralandı.

Asayiş 16.08.2022, 20:02
Fındık işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

Düzce’de fındık işçilerini taşıyan traktörün römorku yol kenarına devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i çocuk 12 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce’nin Gölyaka ilçesine bağlı Toptepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hamamüstü köyündeki fındık tarlasından aldığı işçiler ile Düzce istikametine seyir halinde olan İsmail Y. idaresindeki 81 BG 173 plakalı Massey Ferguson marka traktör, Toptepe mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile savruldu. Traktöre bağlı römork üzerinde bulunan 20 kişi de yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada yola saçılan 1’i çocuk 12 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada 1 kişi römorkun altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle Toptepe yolu trafiğe kapatılırken, kaza yerinden savcının incelemesinin ardından cenaze morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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