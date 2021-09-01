banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
TİM BAŞKANI GÜLLE BÜYÜME RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ
TİM BAŞKANI GÜLLE BÜYÜME RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ
Donald Trump: Kripto paralar 'felaket'
Donald Trump: Kripto paralar 'felaket'
Nagehan Alçı'dan flaş ''af'' iddiası
Nagehan Alçı'dan flaş ''af'' iddiası
Filenin Sultanları, namağlup yarı finalde
Filenin Sultanları, namağlup yarı finalde

Fındık hırsızına hapis cezası verildi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bahçelerden hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişiye 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Asayiş 01.09.2021, 11:10
Fındık hırsızına hapis cezası verildi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bahçelerden hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişiye 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çömlekçi köyünde bahçelerden ceviz ve fındık aldığı iddia edilen O.G. isimli şahıs köylüler tarafından yakalanarak Jandarma ekiplerine teslim edilmişti. Geçen yıllardan bu yana fındık ve ceviz bahçelerinden hırsızlık yaparken suç üstü yakalanan O.G’ye mahkeme 3 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Yorumlar (0)
31°
açık