Fındık büyüklüğünde yağan dolu ilçeyi beyaza bürüdü

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde fındık büyüklüğünde yağan dolu, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde etkili olan sağanak yağmur, bir süre sonra yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 20 dakika boyunca fındık büyüklüğünde yağan dolu, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.