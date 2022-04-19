Son Dakika
Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu: "Galatasaray’ın, Genel Kurul iradesine ve alınan kararlara hukuk yoluyla müdahale edilmesini kabul edemeyiz. Ben ömrüm yettiğince Galatasaray’da demokratik kuralların çalışması için mücadele etmeye devam ed
Fındık büyüklüğünde yağan dolu ilçeyi beyaza bürüdü
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde fındık büyüklüğünde yağan dolu, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.
Asayiş 19.04.2022, 13:44
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde fındık büyüklüğünde yağan dolu, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde etkili olan sağanak yağmur, bir süre sonra yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 20 dakika boyunca fındık büyüklüğünde yağan dolu, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.