Fındık bahçesine uçan otomobil takla attı

Zonguldak’ın Alaplı-Yığılca Kasımlı köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında gizli buzlanma nedeniyle otomobil şarampole uçarak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alaplı Yığılca Kasımlı yolu Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaplı’dan Yığılca istikametinden seyir halinde olan Serkan Ö.(30) idaresindeki 67 LZ 837plakalı Mazda marka otomobil sürücüsünün yolda gizli buzlanma sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında Kasımlı mevkiinde şarampole uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar jandarmayı ve sağlık ekiplerini bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler takla atan otomobilin sürücüsünün vatandaşlar tarafından çıkarıldığı belirtildi. 112 Acil Ambulans ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına alındı.

Takla atan otomobil ise çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.