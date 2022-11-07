Fındık bahçesinde anız yakarken ateşin üzerine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Ordu’da fındık bahçesinde anızları yakarken ateşin üzerine düşerek yaralanan yaşlı adam, Samsun’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Fatsa ilçesinin Meşebükü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 85 yaşındaki Recep Balçık kendisine ait fındık bahçesinde anızları yakarken dengesini kaybederek yanan ateşin üzerine düştü. Yanarak yaralanan yaşlı adam, kendi imkanları ile yaklaşık 500 metre yürüyerek komşusundan yardım istedi. Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Balçık, ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi’ne sevk edildi. Balçık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.