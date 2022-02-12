Filyos Liman şantiyesinden 35 bin liralık yağ çalan 2 kişi tutuklandı

Zonguldak’ta Filyos Liman şantiyesinden 35 bin lira değerindeki vinç boru yağı çalan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Filyos Liman şantiyesinden hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. İki şüpheli gece 01.30 sıralarında Filyos Liman şantiyesinde çalışma yapan özel bir firmaya ait kapalı konteynırda bulunan yaklaşık piyasa değeri 35 bin TL olan 100 litre vinç boru yağının çalınarak araç ile götürdükleri sırada yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Beycuma Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.