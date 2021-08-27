Filyos Liman inşaatından 1 ton demir çaldı tutuklandı

Zonguldak’ta Filyos Liman şantiyesinde 1 tona yakın işlenmiş inşaat demiri çalan Sercan G.,(27) ekipler tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Filyos Liman Şantiyesinden yaklaşık 1 ton civarında işlenmiş demir çalındığı ihbarı üzerine Çaycuma Saltukova Jandarma karakol Komutanlığı ekipleri liman şantiyesinde inceleme başlattı. Bölgeye gelen ekipler olayla ilgili geniş çaplı araştırma yaptı. İnceleme sonrası olayın şüphelisi Sercan G., (27) ekipler tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan Sercan G., suçunu itiraf etti. İşlemleri tamamlanan şahıs jandarma ekipleri tarafından Çaycuma Adliyesine getirildi. Hakim karşısına çıkan Sercan G., çıkarıldı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Demirleri hurda diye alıp hurdacıya sattı”

Filyos Liman şantiyesinde 1 tona yakın işlenmiş inşaat demiri çalan Sercan G., ifadesinde dere kenarında gördüğü demirleri hurda zannettiğini belirtti. Mahkemede ifade veren 27 yaşındaki Sercan G., “Biraz alkollüydüm, dereye yakın bir yerde durdum ve yol kenarında demirleri gördüm. Ben o demirleri hurda zannettim ve babama ait araca koyarak hurdacıya götürdüm ve bin TL karşılılığında sattım. Yaptığım şeyden dolayı pişmanım” dediği öğrenildi.