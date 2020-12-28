Filmlere konu olacak kaçış

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Korona virüs hastası, perde yardımı ile yerleştirildiği yurttan kaçtı.
Asayiş 28.12.2020, 16:48
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Korona virüs hastası, perde yardımı ile yerleştirildiği yurttan kaçtı.
Edinilen bilgiye göre; Tokat’ın Turhal ilçesinde bıçakla yaralama olayına karışan 17 yaşındaki C.E.’nin korona testi pozitif çıktı. Şahıs 21 Arlık 2020 tarihinde Tokat’ta bulunan KYK Plevne Yurduna yerleştirildi. Yurtta izole altında bulunan C.E.’nin kaçtığını tespit eden görevliler polis ekiplerine haber verdi. Şahıs, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Tekrar yurda getirilen genç karantinaya alındı.
Perde yardımı ile firar etmişPolis ekipleri şahsın 2. katta kaldığı odasındaki perdeyi sökerek karyolaya bağlamak suretiyle aşağı sarkıtarak kaçtığını tespit etti. Şahsın tekrar kaçma ihtimaline karşı daha güvenli bir odaya alındığı öğrenildi. Karantina süresi 2 gün sonra tamamlanacak olan şahsın Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüleceği kaydedildi.
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