Film gibi olay: "Tadilat var" yalanıyla aynı evi birden fazla kişiye kiraladılar

Kocaeli’de iddiaya göre, internet sitesi üzerinden kiralık ev ilanı veren 3 şahıs, aynı evi farklı müşterilere kiraladıktan sonra ortadan kayboldu. "Evde tadilat var. Bir hafta sonra teslimatını yapacağız" yalanıyla müşterileri oyalayan şüpheliler, mağdurların durumu fark etmesiyle baltayı taşa vurdu.

İddiaya göre, Sahibinden.com üzerinden ev ilanı veren Mustafa T., İsmail Y. (53) ve Alaaddin Ç. (68), müşterilerden depozito ve bir aylık kira bedelini aldı. Müşterileri kandıran şüpheliler, "Evde tadilat var. Bir hafta sonra teslimatını yapacağız" dedikten sonra ortadan kayboldu. Bu şekilde aynı evi farklı kişilere kiralayan 3 şahıs, mağdurların durumu fark edip şikayet etmesiyle baltayı taşa vurdu. 6 mağdurun şikayeti üzerine gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Dolandırıcılık yaptıklarını bilmiyordum"

’Dolandırıcılık’ suçundan açılan dava Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanıklar İsmail Y., Mustafa T., tutuksuz sanık Alaaddin Ç., avukatları ile mağdur Maua H.M., Carına C.J.M. Mert A.G. katıldı. Suçlamayı kabul etmediğini söyleyen Alaaddin Ç., "Sanıklardan sadece Mustafa T.’yi tanıyorum. Mustafa, İsmail Y.’yi bana Ahmet ismiyle tanıttı. 2 sanık bana iş teklifinde bulundu, ben de kabul ettim. İstekleri sebebiyle banka hesabı açtım. Açtığım hesaba 18 bin TL para geldi, o parayı çekip İsmail’e verdim. Sadece bir kez para çektim başka bir eylemim olmadı. Sahibinden.com sitesinde ilan vermedim. Mağdurlara görüşen ve evleri gösteren ben değilim. Mustafa bana, bir evi olduğunu ve kiracının evden çıkmadığını söyledi. Bu sebeple benden kira sözleşmesi hazırlamamı istedi, ben de hazırladım. Dolandırıcılık yaptıklarını bilmiyordum. Sanık Mustafa, İsmail’i bana zengin bir ailenin çocuğu ve iş insanı olarak tanıttı. Hesabıma para attığından haberim yoktu. Hesabıma yatan paradan haberim yoktu, sonradan öğrendim. Mobil banka hesabı üzerinden hiçbir işlem yapmadım, İsmail mobil hesabımı almıştı" dedi.

"İsmail bir evi 3 kişiye aynı anda kiralamış"

Suçlamayı kabul etmeyen Mustafa T., "Sanık İsmail zaman zaman benim iş yerime gelir, bilgisayar ve teknoloji konusunda bana yardımcı olurdu. Benim şirketim aracılığıyla verilen hiçbir ilan yoktur. Bahsedilen ilanlar sahtedir. Biz sadece evlere eşya dizip kiralıyoruz. İsmail müştekilerden Carına’nın ilanı görüp beğenmesiyle evi gezdirdi. İsmail, müşteki Carına ile görüşürken ben de yanındaydım. Ev sahibi kiracıların yabancı uyruklu olması sebebiyle evi kiralamayı kabul etmedi. Bu sebeple anlaşma olmadı. Müşteki Carına, İsmail’e 10 bin komisyon ödemesi yapmış ancak anlaşma sağlanamadığı için para geri verildi. Alaaddin’in hesabına yatan para ise İsmail’in başka işlerden kazandığı paradır. İsmail’in kendi hesabında haciz olduğu için Alaaddin’in hesabına parayı yatırdı. Ben de Alaaddin’i arayarak parayı İsmail’e vermesini istedim. Sanık İsmail’in savunmalarını kabul etmiyorum, bir evi 3 kişiye aynı anda kiralamış. Alaaddin’e iş teklifinde bulunmadım, İsmail’i de Ahmet olarak tanıtmadım" diye konuştu.

"Kiralık evleri müşterilere gösteriyor, komisyonumu alıyordum"

Savunması için söz hakkı verilen sanıklardan İsmail Y. ise "Mustafa’nın isteği üzerine kiralık evleri müşterilere gösteriyor, komisyonumu alıyordum. Alaaddin ve Mustafa bu işi birlikte yapıyorlardı. Alaaddin’in bu işi yürütemeyeceğini düşündüğüm için müşterilerle ben görüştüm. Duruşmada bulunan yabancı müşterilerden parayı ben aldım. Bu evler günlük kiralanan ve gayrimeşru işler için kullanılan evlerdir. Söz konusu müştekilere Mustafa’nın evini kiraladık ancak benim bundan sonradan haberim oldu. Mustafa evi boşaltamadığı için evi teslim edemedim. Mustafa evi boşaltana kadar müşterilere tadilat olduğunu söylemek durumunda kaldım. Müştekilere ’Evde tadilat var’ diyerek anahtarı vermemem söz konusu değildir" şeklinde konuştu.

"14 bin 500 TL ödeme yaptık"

Başından geçenleri anlatan Carına C.J.M., "Ben ve arkadaşım Maua Mozambik vatandaşıyız. Burada üniversite öğrencisiyiz. Sahibinden.com üzerinden İsmail ile iletişim kurduk. Mustafa da eve bakmamız için anahtarı getirdi. Evi beğendik ve 14 bin 500 TL parayı İsmail’e verdik. Evde tadilat olduğu için bir hafta sonra teslimat yapılacağı söylendi ancak ev teslim edilmedi. Uzunca süre geçince en sonunda şikayetçi olduk. Evi günlük değil yıllık olarak kiraladık, buna dair sözleşmemiz de var. Şikayet olduktan uzunca süre sonra 13 Şubat’ta paramız Mustafa’nın avukatı aracılığıyla bize ödendi. Kasım ayında evi kiralamıştık. Zararımız giderilmiştir, şikayetçi değilim" ifadelerini kullandı.

"Binada benimle aynı evi kiralamış birisiyle karşılaştım"

Evi kiralayan bir diğer mağdur Mert A.G., "3 Ekim 2022 tarihinde Sahibinden.com üzerinden Alaaddin Ç. adına kayıtlı ev için iletişim sağladım. Kayıtlı telefonu aradığımda benimle İsmail iletişim kurdu. Evi beğendim ve anlaşma sağladık. Yıllık evi kiraladım ve sözleşme yaptık. Tadilat sebebiyle 15 Ekim 2022 tarihinde evin teslim edileceğini söyledi. Toplam bir aylık kira ve iki depozito için 14 bin TL verdim ancak bir daha kendisiyle iletişim kuramadım. Bu sebeple onu görme umuduyla eve sürekli gidip gelmeye başladım. Binada benim gibi mağdur olup, evi kiralamış olan Erol isimli birisiyle de tanıştım. Bunun üzerine şikayette bulundum. Şubat ayında param Mustafa’nın avukatı aracılığıyla ödendi, şikayetçimden vazgeçiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Mustafa T. ve İsmail Y.’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.