Film gibi kurtarma operasyonu: Jandarma, kayalıklarda mahsur kalan paraşütçüleri böyle kurtardı

Muğla’nın Milas ilçesinde kayalıklara düşen 2 paraşütçü, karadan ve denizden ulaşım olmadığı bölgeden jandarma helikopteri ile film sahnelerini aratmayan görüntülerle kurtarıldı. Jandarma ekiplerinin başarılı çalışmaları göz doldururken kayalıklardan halat yardımı ile helikoptere çekilerek kurtarılan paraşütçülerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; Milas Ören mahallesinde yer alan Alatepe Paraşüt pistinden ikili olarak uçmak isteyen 54 yaşındaki M.D. ile 65 yaşındaki Z.C.A. rüzgarın ter esmesi ile birden kayalıklara düştüler.

Paraşütleri ters rüzgar nedeniyle Alatepe’nin alt kısmındaki kayalıklara düşen ikili hiçbir yere hareket edemediği gibi kimseden de yardım alamadı. Karadan ve denizden ulaşımın olmadığı bölgede mahsur kalan 65 yaşındaki Z.C:A. ve 54 yaşındaki M.D’yi kurtarmak için ekipler seferber oldu. Karadan bölgeye gelen 112 ekipleri paraşütçülerin mahsur kaldığı bölgeye ulaşamayınca jandarmadan yardım istendi.

Kısa sürede havalanan jandarma helikopteri bölgeye gelerek kurtarma ekibini havadan olay yerine indirdikten sonra aynı yöntem ile yaralıları da helikoptere çekip sağlık ekiplerine teslim ettiler.

Bölgede bulunan vatandaşlar tarafından görüntülenen kurtarma çalışmaları film sahnelerini aratmazken jandarmanın başarılı kurtarma çalışmaları da göz doldurdu. Rüzgarın azizliği nedeniyle kayalıklara düşen paraşütçülerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.