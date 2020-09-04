Film gibi dolandırıcılık
ORHANGAZİ’YE BAĞLI HECELER MAHALLESİ’NDE BİR ŞAHSI, TARLASINA ÖNCEDEN GÖMDÜKLERİ KÜP İÇİNDEKİ SAHTE ALTIN HEYKELLERLE ‘BAHÇENDE DEFİNE VAR’ DİYEREK KANDIRAN VE GAZİANTEP’E KADAR UZANAN DOLANDIRICILIK HİKAYESİ JANDARMA’YA TAKILDI. OLAYLA İLGİLİ KURULAN ÖZEL EKİP ŞAHISLARI SUÇÜSTÜ YAKALADI.
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, bir şahsı, tarlasına önceden gömdükleri sahte altın heykellerle kandırmaya çalışan dolandırıcılar jandarmaya takıldı.
Film gibi olay Orhangazi’ye bağlı Heceler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isimlerini Mehmet ve Emin olarak tanıtan iki şahıs Heceler’de ikamet eden 63 yaşındaki M.T.’ye gelerek zeytin bahçesinde define olduğunu söyledi. Olayın duyumunu alan Jandarma, Bursa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü 1. ve 2. JASAT ekipleri ve Orhangazi Jandarma Komutanlığı asayiş timlerinden oluşan özel bir ekip kurdu. Yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında M.T.’ye ait zeytin bahçesinde küp içerisinde altın görünümlü sahte heykeller gömüldüğü tespit edildi.
Jandarma özel ekibi, 27 BKU 90 plakalı araç ile Gaziantep’ten Heceler Mahallesine gelerek "Arazinde define var" dedikleri M.T. isimli şahsın zeytin bahçesinde gömülü altın görünümlü heykelleri çıkarıp yurt dışına satmak vaadiyle kandırıldığını öğrendi. Harekete geçen özel ekip, Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonuyla, Bursa İl Jandarma Komutanlığı 1. ve 2. JASAT timleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile şahısların yakalanması için operasyon başlattı.
Operasyonda, E.T. ve İ.G. isimli şahıslar M.T. isimli şahsı küp ve içinde bulunan sahte 3 adet altın görünümlü heykeller ile dolandırmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Şahıslar gözaltına alındı.
Suç makinesi çıktı
Gözaltına alınan şahıslar ifadesinde M.T.’yi dolandırmak istediklerini itiraf etti. İ.G. isimli şahsın 3 adet dolandırıcılık suçundan, 2 adet suç işlemek maksadıyla örgüt kurma suçundan ve 1 adet resmi belgede sahtecilik suçundan sabıkalı olduğu, E.G. isimli şahsın ise 3 adet dolandırıcılık suçundan sabıkalı olduğu belirlendi. Şahıslar ifadelerinin ardından Orhangazi Adliyesi’ne sevk edildi.
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