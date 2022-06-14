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Filistinli genç Cezayirli arkadaşı tarafından soyuldu

Antalya’da misafir olarak girdiği evden 50 bin Euro çalan Cezayirli şüpheli JASAT tarafından yakalandı.

Asayiş 14.06.2022, 13:30
Filistinli genç Cezayirli arkadaşı tarafından soyuldu

Antalya’da misafir olarak girdiği evden 50 bin Euro çalan Cezayirli şüpheli JASAT tarafından yakalandı.

Olay, Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Filistin uyruklu R.M. (64), jandarma karakoluna giderek 50 bin Euro parasının çalındığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi harekete geçti. Yapılan kamera incelemelerinde olayı gerçekleştiren şahsında Cezayir uyruklu N.A, olduğu belirlendi. JASAT timi kısa sürede şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından N.A, adliyeye sevk edildi. N.A.’nın eve misafir olarak girdiği o sırada 50 bin Euro’yu çaldığı öğrenildi.

(FK-

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