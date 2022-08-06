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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "PKK/PYD’nin, Fırat Kalkanı Harekat Alanındaki Cerablus’ta gerçekleştireceği bombalı saldırı, Emniyet İstihbarat ekiplerimizin takibi ve operasyonuyla engellendi. 10 kg patlamaya hazır bomba yakalandı. EGM İstihbarat;
Filistin’den İsrail’e roket saldırısı
Filistin İslami Cihat Örgütü’ne bağlı Kudüs Tugayları’nın İsrail’e roket saldırısı başlattığı açıklandı.
Asayiş 06.08.2022, 22:45
Filistin İslami Cihat Örgütü’ne bağlı Kudüs Tugayları’nın İsrail’e roket saldırısı başlattığı açıklandı.
İsrail’in, Filistin’in Gazze Şeridi’ne 2 gündür devam eden saldırının ardından, Filistin İslami Cihat Örgütü’ne bağlı Kudüs Tugayları’nın bu akşam İsrail’e roket saldırısı başlattığı açıklandı. Saldırıların İsrail’in Tel Aviv, Aşdod, Aşkelon, Sderot şehirlerine düzenlendiği bildirildi.
Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne devam eden saldırılarında yaralı sayısının 140’a yükseldiğini duyurdu.
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’ne yönelik düzenlediği saldırı sonucunda en son 15 kişinin hayatını kaybettiği, 125 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.