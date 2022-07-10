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Filistin’de trafik kazası: 4 ölü, 3 yaralı
Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki El Halil şehrinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Asayiş 10.07.2022, 11:27
Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki El Halil şehrinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki El Halil şehrinde Kurban Bayramı’nın 2’nci gününde trafik kazası meydana geldi. Olayda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 Filistinlinin ise yaralandığı açıklandı. Polis kaza hakkında soruşturma başlatıldığını belirterek, sürücülere hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.