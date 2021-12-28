Filistin’de İsrail güçleri, evlerin yıkımını durdurmak isteyen kadınlara saldırdı

Filistin’de, İsrail güçlerinin Filistinlilere ait evleri yıkmasına engel olmaya çalışan Filistinli kadınlara, İsrail polisleri tarafından sert müdahale edildi.

Filistin’in El-Halil kentindeki Batı Şeria bölgesinde Filistinlilere ait evleri yıkmaya çalışan İsrail güçlerini durdurmak isteyen kadınlara, İsrailli polisler tarafından müdahale edildi. Kalabalık bir askeri birliğin buldozer ile Sandes bölgesine geldiğini söyleyen görgü tanıkları, Mohammed al-Atrash’a ait 150 metrekarelik 2 katlı evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını belirtti. Yıkım çalışmalarına engel olmak isteyen 3 kadına müdahalede bulunan İsrail güçlerinin, “demografik kontrol” sağlama çabaları nedeniyle neredeyse her gün Filistinlilere ait evleri ve çeşitli yapıları yıktığını biliniyor.

İsrail, Filistinlilerin kendi arazileri üzerinde ev inşa etme veya var olan yapıları büyütme planlarını reddediyor. Bu karşın, İsrail halkının ‘doğal büyümesini’ karşılamak için işgal altında bulundurduğu bölgelerde İsraillilerin ev yapmasına izin veriyor. Yaklaşık 700 bin İsrailliye yerleşim izni veren İsrail, Filistin halkına sunulmayan elektrik, su, yol gibi pek çok olanağı İsraillere sağlıyor.