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Filistin’de inşaat halindeki 5 katlı bina çöktü: 2 ölü
Filistin’in Batı Şeria bölgesinde inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti
Asayiş 27.03.2022, 15:39
Filistin’in Batı Şeria bölgesinde inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti
Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki Tulkarm kentinde inşaat halindeki 5 katlı binanın çökmesi nedeniyle Filistinli 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı. Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri enkaz altında kaldığı düşünülen kişiler için çalışmalarını sürdürüyor. Tulkarm Valisi Issam Ebu Bekir, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, hayatını kaybeden kişilerin ailelerine başsağlığı diledi.