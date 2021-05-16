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Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısının 55’i çocuk, 33’ü kadın olmak üzere 188’e, yaralı sayısının ise bin 230’a yükseldiği belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısının 55’i çocuk, 33’ü kadın olmak üzere 188’e, yaralı sayısının ise bin 230’a yükseldiği belirtildi.

Asayiş 16.05.2021, 15:34
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısının 55’i çocuk, 33’ü kadın olmak üzere 188’e, yaralı sayısının ise bin 230’a yükseldiği belirtildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısının 55’i çocuk, 33’ü kadın olmak üzere 188’e, yaralı sayısının ise bin 230’a yükseldiği belirtildi.
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