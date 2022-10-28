Filipinler’in güneyini Nalgae Fırtınası vurdu: 31 ölü

Filipinler’in güneyinde etkili olan Nalgae Fırtınasının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 31 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Filipinler’in güney kesimini Nalgae Fırtınası vurdu. Tayfunun yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle 31 kişi hayatını kaybetti. Can kayıplarının 16’sının Datu Odin Sinsuat’ta, 10’unun Datu Blah Sinsuat’ta, 5’inin Upi’de kayda geçtiği aktarıldı. Filipinler Sivil Savunma Ofisi fırtınanın karaya çıkması beklenen Cumartesi veya Pazar günleri öncesinde sel ve heyelan riski taşıyan bölgelerde yaşayan 5 bin kişinin tedbir amacıyla güvenli bölgelere tahliye edildiğini duyurdu. Fırtına hava ulaşımını da olumsuz etkilerken, ülke genelinde en az 28 uçuşun iptal edildiği kaydedildi.

Meteoroloji ajansı uyardı

Filipinler Atmosferik, Jeofizik ve Astronomik Hizmetler İdaresi (PAGASA), Nalgae Fırtınasının önümüzdeki 24 saat içinde etkisini artıracağını açıklayarak muhtemel sel, toprak kayması ve şiddetli rüzgarlara karşı dikkatli olma çağrısında bulundu.