Filipinleri vuran Noru Tayfunu’nda 5 kurtarma görevlisi öldü

Filipinler’de etkili olan Noru Tayfunu’nda kurtarma çalışmalarına katılan 5 görevlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filipinler’in kuzeyini vuran ve Karding olarak da adlandırılan Noru Tayfunu hayatı olumsuz etkiledi. Bulacan Valisi Daniel Fernando yaptığı açıklamada, San Miguel bölgesinde sel sularında mahsur kalanları kurtarmaya giden 5 görevlinin bulunduğu botun üzerine duvar yıkıldığını ve çalışanların sel sularına kapıldığını söyledi. Kurtarma görevlilerinin boğularak hayatını kaybettiğini ifade eden Fernando, "Onlar felakette vatandaşlarımızın hayatını kurtarmaya çalışan kahramanlardı. Bu gerçekten çok üzücü” dedi.

Tayfundan en çok etkilenen bölgelerden San Miguel’de yaşayanlar su basan evlerinin çatılarına çıktı. Tayfunun etkili olduğu bölgelerde 74 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Quezon eyaletinde, balıkçılık faaliyetleri durdurulurken, Luzon’da resmi kurumlar kapatıldı, eğitime geçici olarak ara verildi. Tayfunun etkili olduğu bölgelerde, uçak ve feribot seferleri iptal edildi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., hava yoluyla sel bölgelerine yardım malzemesi ve gerekli bölgelere temizlik malzemeleri ulaştırılması talimatını verdi.

Tayfunun akşam saatlerinde Filipinler’de etkisini azaltarak, ayrılması bekleniyor.