Filipinler’i vuran Nalgae Tayfunu’nda ölü sayısı 110’a yükseldi

Filipinler’in güney kesimlerinde geçtiğimiz hafta sonu etki gösteren Nalgae Tayfunu’nda bilanço ağırlaşıyor. Şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 110’a yükseldi. Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi’nden (NDRRMC) yapılan açıklamada tayfunda 101 kişinin yaralandığı bildirilirken, kayıp 33 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yaklaşık 866 bin kişinin evlerini terk etmesine neden olan Nalgae Tayfunu’nun toplamda 2.4 milyon sakini etkilediği öğrenilirken, meydana gelen tarımsal zararın boyutu ise yaklaşık 22.4 milyon dolar olarak açıklandı.

Öte yandan, yaklaşık 13 milyon dolarlık altyapı hasarı tespit edildiği de belirtildi.

Etkisini yitirdi

Filipinler’in güney kesimlerine geçtiğimiz Cuma gününden itibaren şiddetli yağışlar ve rüzgarlar getiren Nalgae Tayfunu nedeniyle binlerce ev sular altında kalmış, birçok bölgede toprak kaymaları meydana gelmişti. Filipinler Atmosferik, Jeofizik ve Astronomik Hizmetler İdaresi (PAGASA) tayfunun dün akşam itibariyle ülkeyi terk ettiğini açıklamıştı.