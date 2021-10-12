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Filipinler’i tropikal fırtına vurdu: 9 ölü, 11 kayıp

Filipinler’de tropikal fırtına Kompasu’nun yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi kayboldu.

Asayiş 12.10.2021, 11:28
Filipinler’i tropikal fırtına vurdu: 9 ölü, 11 kayıp

Filipinler’de tropikal fırtına Kompasu’nun yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi kayboldu.

Filipinler’in farklı noktalarında etkili olan tropikal fırtına Kompasu hayatı durma noktasına getirdi. Fırtınanın getirdiği rüzgarın hızı saatte 100 kilometreye ulaştı. Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetme Konseyinden yapılan açıklamada, şiddetli yağış getiren tropikal fırtınanın yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 kişinin de kaybolduğu bildirildi. Benguet eyaletindeki toprak kaymalarında 4, ülkenin güneybatısında ada olan Palawan eyaletindeki selde ise 5 can kaybının yaşandığı aktarıldı. Kayıpların bulunması için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, tropikal fırtınanın etkili olduğu bölgelerde bin 600’den fazla kişi de tahliye edildi.

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