Filipinler’deki sel felaketinde can kaybı 13’e yükseldi

Filipinler’de etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükselirken, kayıp olarak kayıtlara geçen 23 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Filipinler’in Visayas ve Mindanao bölgeleri başta olmak üzere birçok kesiminde geçtiğimiz hafta sonu etkili olan şiddetli yağışların bilançosu netleşmeye başladı. Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi’nden (NDRRMC) yapılan açıklamada, çoğunluğu su baskınlarından kaynaklı olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 13’e yükseldiği bildirildi. Kayıp olarak kayıtlara geçen 23 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken, 45 bini aşkın kişinin tahliye merkezlerine sığındığı açıklandı.

Öte yandan farklı bölgelerde yaşayan toplam 166 bin kişinin felaketten etkilendiği kaydedildi.

Filipinler Atmosferik, Jeofizik ve Astronomik Hizmetler İdaresi (PAGASA), mevsim normallerinin üzerindeki yağışların önümüzdeki günlerde de farklı bölgelerde etkili olabileceği uyarısında bulunurken, yerel otoriteler su baskını ve toprak kayması ihtimaline karşı hazırlıklı olma çağrısı yaptı.