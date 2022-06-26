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Filipinler’de feribotta yangın: 1 ölü, 1 kayıp

Filipinler’de feribotta çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi denizde kayboldu.

Asayiş 26.06.2022, 14:04
Filipinler’de feribotta yangın: 1 ölü, 1 kayıp

Filipinler’de feribotta çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi denizde kayboldu.

Filipinler’de adalar arası sefer gerçekleştiren bir feribotta yangın çıktı. Sahil güvenlik yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, içinde 15’i çocuk 165 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu Mama Mary Chloe isimli feribotun Bohol eyaletinden Leyte eyaletine gittiği esnada alev aldığı aktarıldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, kayıp 1 kişi için ise arama çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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