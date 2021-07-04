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Filipinler’de 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü: 40 kişi kurtarıldı

Filipinler’in Sulu eyaletinde 85 kişiyi taşıyan askeri uçağın düştüğü, arama kurtarma çalışmaları kapsamında 40 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Asayiş 04.07.2021, 09:29
Filipinler’de 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü: 40 kişi kurtarıldı

Filipinler’in Sulu eyaletinde 85 kişiyi taşıyan askeri uçağın düştüğü, arama kurtarma çalışmaları kapsamında 40 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Filipinler’in güneyindeki Sulu eyaletinde hava kuvvetlerine ait 85 kişiyi taşıyan C-130 tipi askeri uçağın iniş sırasında düştüğü bildirildi. Filipinler Genelkurmay Başkanı Cirilito Sobejana, Mindanao Adası’ndan Sulu eyaletine giden askerleri taşıyan uçağın yerel saatle 11.30’da düştüğünü söyledi. Uçağın pisti kaçırdıktan sonra düğünü ifade eden Sobejana, arama kurtarma çalışmaları kapsamında şuana kadar 40 kişinin kurtarıldığını kaydetti.
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