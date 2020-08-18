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Filipinler’de 6,6 büyüklüğündeki depremde 1 kişi öldü
FİLİPİNLER'İN MASBATE EYALETİNDE MEYDANA GELEN 6,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM NEDENİYLE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, BAZI EVLER YIKILDI.
Asayiş 18.08.2020, 11:59
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Filipinler’in Masbate eyaletinde meydana gelen 6,6 büyüklüğünde deprem nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, bazı evler yıkıldı.
Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, Filipinler’de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Masbate eyaletinin Cataingan kenti olan depremin yerin 21 kilometre derinliğinde kaydedildiği ifade edildi. Deprem nedeniyle, evler ve binalar yıkıldı ya da hasar gördü. Cataingan’de 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan emekli bir polis memurunun hayatını kaybettiği belirtildi. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altındaki aile üyelerini arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Afet müdahale ekiplerinden yapılan açıklanmada, Masbate’de en az 25 kişinin yaralandığı kaydedildi.
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