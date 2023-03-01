Filipinler’de 5 kişiyi taşıyan ambulans helikopter kayboldu

Filipinler’in Palawan eyaletinde içerisinde 5 kişinin bulunduğu ambulans helikopter kayboldu.

Filipinler’de ambulans helikopter kayboldu. Filipinler Sivil Havacılık Otoritesi (CAAP) tarafından yapılan açıklamada, Palawan eyaletindeki bir hastaneye bağlı olan olan ambulans helikopterin Mangsee Adası’ndan bir hastayı almak için yerel saatle 07.30’da havalandığı ve varış noktası olan Brook’s Point’e dönmediği bildirildi.

Kayıp helikopterin içerisinde 1 doktor, 1 hemşire, 1 hasta ve 2 hasta yakını olmak üzere toplam 5 kişi olduğu aktarılan açıklamada, 4 kişinin Filipinler vatandaşı, hemşirenin ise ABD vatandaşı olduğu ifade edildi. Kayıp helikopter ile ilgili bölgede havadan ve denizden arama çalışmaları başlatıldı.

Öte yandan Filipinlerde havacılık kazalarında artış yaşanırken, son olarak 18 Şubat’ta içerisinde 4 kişi bulunan özel bir uçak Manila bölgesinde aktif bir yanardağa çarpmıştı.