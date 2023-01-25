Filipinler Hava Kuvvetlerine ait uçak tarlaya düştü: 2 ölü

Filipinler’in kuzeybatısındaki Bataan eyaletinde Hava Kuvvetlerine ait bir uçağın pirinç tarlasına düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler Hava Kuvvetleri Sözcüsü Albay Maria Consuelo Castillo tarafından yapılan açıklamaya göre SF-260 tipi bir uçak, Cavite eyaletindeki Sangley havaalanından eğitim uçuşu yapmak üzere havalandıktan sonra Bataan eyaletindeki bir pirinç tarlasına düştü. Uçaktaki 2 kişinin cansız bedenleri enkazdan çıkarılırken, görgü tanıkları uçağın pirinç tarlasına düşmeden önce kontrolden çıkarak hızla alçaldığını gördüğünü söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan dün Isabela eyaletinde yer alan Cauayan şehrinden havalandıktan sonra kaybolan 6 kişilik tek motorlu Cessna 206 tipi uçağı arama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.