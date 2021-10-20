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Fikirtepe’de kentsel dönüşüme giren binalarda kokutan yangın kamerada

Kadıköy Fikirtepe’de kentsel dönüşüm nedeniyle yıkım yapılan binada yangın çıktı. Binanın çatısında çıkan yangın yandaki binalara sıçradı. Kameralara yansıyan yangının sıçradığı binada yaşayan vatandaşlar polis ekipleri tarafından tahliye edildi.

Asayiş 20.10.2021, 13:07
Fikirtepe’de kentsel dönüşüme giren binalarda kokutan yangın kamerada

Kadıköy Fikirtepe’de kentsel dönüşüm nedeniyle yıkım yapılan binada yangın çıktı. Binanın çatısında çıkan yangın yandaki binalara sıçradı. Kameralara yansıyan yangının sıçradığı binada yaşayan vatandaşlar polis ekipleri tarafından tahliye edildi.

Yangın saat 11.45 sıralarında Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Yavuz Sokak’ta 3 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre kentsel dönüşüm için binada söküm işlemi yapılırken binanın çatısında yangın çıktı. Çatıda çıkan yangın yandaki 3 katlı binaya sirayet etti. Yangının sirayet ettiği bina içerisinde yaşayan vatandaşlar polis ekipleri tarafından tahliye edildi. Vatandaşların yangını 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesi üzerine yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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