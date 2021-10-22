Feyza Aktan’ın Özcan Deniz’e vurduğu anlar kamerada

Oyuncu Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan tarafından darp edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Aktan’ın Deniz’e tokat attığı ve kıyafetini parçaladığı görülüyor.

İddialara göre, oyuncu Özcan Deniz, 15 Eylül günü oğlunun okula gitmediğini öğrenmesi üzere eski eşi Feyza Aktan’ın evine gitti. Deniz’in eve gitmesinden bir süre sonra, ikili arasında tartışma yaşandı. Evin kapısının önünde yaşanan tartışmada, Aktan, Deniz’e tokat atarak kıyafetini parçaladı. Yaşanan olayın ardından Deniz, karakola giderek Aktan’dan şikayetçi oldu. İkilinin tartışma anları ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Darp anları kamerada

Dava dosyasına giren görüntülerde, Deniz’in ‘oğlumun kıyafetini giydir, elimi cimcikleme’ dediği, Aktan’ın ise ‘bıktım senden’ diye bağırdığı duyuluyor. Aktan’ın Deniz’e tokat attığı ve kıyafetini parçaladığı anlar da görüntüde yer alıyor. Görüntülerde, Deniz’in ‘çocuğa vurma’ diye bağırdığı, Aktan’ın ise ‘kameraların önünde neyin şovunu yapıyorsun’ dediği duyuluyor.