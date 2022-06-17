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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) ‘Emniyet Mahrem Yapılanmasına’ yönelik İstanbul merkezli 14 ilde başlatılan operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) ‘Emniyet Mahrem Yapılanmasına’ yönelik İstanbul merkezli 14 ilde başlatılan operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.

Asayiş 17.06.2022, 10:26
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) ‘Emniyet Mahrem Yapılanmasına’ yönelik İstanbul merkezli 14 ilde başlatılan operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) ‘Emniyet Mahrem Yapılanmasına’ yönelik İstanbul merkezli 14 ilde başlatılan operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.

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