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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik “Ankesör” soruşturması çerçevesinde İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 21 şüpheli yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik “Ankesör” soruşturması çerçevesinde İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 21 şüpheli yakalandı.
Asayiş 13.04.2022, 10:26
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik “Ankesör” soruşturması çerçevesinde İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 21 şüpheli yakalandı.