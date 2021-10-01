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Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) ‘Adliye Mahrem Yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 17’si aktif adliye çalışanı olmak üzere 21 şüpheli yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) ‘Adliye Mahrem Yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 17’si aktif adliye çalışanı olmak üzere 21 şüpheli yakalandı.

Asayiş 01.10.2021, 11:43
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) ‘Adliye Mahrem Yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 17’si aktif adliye çalışanı olmak üzere 21 şüpheli yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) ‘Adliye Mahrem Yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 17’si aktif adliye çalışanı olmak üzere 21 şüpheli yakalandı.

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