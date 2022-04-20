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Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon
Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, örgütsel iletişim yöntemi "ankesör" soruşturması çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 12’si yakalandı.
Asayiş 20.04.2022, 11:06 20.04.2022, 11:24
Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, örgütsel iletişim yöntemi "ankesör" soruşturması çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 12’si yakalandı.