FETÖ’ye yardım eden zanlı saklandığı evde yakalandı

DÜZCE(İHA) – FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan aranan şahsın Jandarma ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

Düzce Merkez ilçe Konuralp Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler FETÖ/PDY örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan aranma kaydı olan emekli imam M. K. isimli şahsın Beyciler Mahallesinde bulunan bir evde saklandığına yönelik bilgiyi değerlendirdi. Adrese yapılan baskında M.K. yakalanarak adli makamlara sevk edildi.