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Tunus’ta protestocular ve güvenlik güçleri arasında çıkan şiddetli çatışma sonucu polis karakolu ateşe verildi
FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan emekli tuğgeneral Serdar Atasoy’a 14 yıl 2 ay hapis cezası ile 545 bin 820 lira adli para cezası verildi.
FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan emekli tuğgeneral Serdar Atasoy’a 14 yıl 2 ay hapis cezası ile 545 bin 820 lira adli para cezası verildi.
Asayiş 09.11.2021, 13:17
FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan emekli tuğgeneral Serdar Atasoy’a 14 yıl 2 ay hapis cezası ile 545 bin 820 lira adli para cezası verildi.