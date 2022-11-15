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FETÖ/PDY’nin Emniyet Mahrem yapılanmasında faaliyet yürüten ve MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirilen Uğur Demirok tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FETÖ/PDY’nin Emniyet Mahrem yapılanmasında faaliyet yürüten ve MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirilen Uğur Demirok tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş 15.11.2022, 15:18
FETÖ/PDY’nin Emniyet Mahrem yapılanmasında faaliyet yürüten ve MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirilen Uğur Demirok tutuklanarak cezaevine gönderildi.