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FETÖ/PDY’li 12 şahıs daha yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce, FETÖ/PDY’nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye genelinde toplam 12 şahıs yakalandı.

Asayiş 26.07.2022, 09:36
FETÖ/PDY’li 12 şahıs daha yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce, FETÖ/PDY’nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye genelinde toplam 12 şahıs yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, ülke genelinde toplam 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Firari durumda olan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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