FETÖ/PDY üyesi olup, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Gaziantep’te FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ş. isimli şüpheli yakalanarak, hakkında yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.