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FETÖ/PDY üyesi jandarmanın operasyonuyla yakalandı

Aksaray’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şüpheli jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Asayiş 01.10.2021, 10:54
FETÖ/PDY üyesi jandarmanın operasyonuyla yakalandı

Aksaray’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şüpheli jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptığı çalışmalar kapsamında Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan M.T. (38) isimli şahsın Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen adrese düzenlediği operasyonla M.T.’yi yakaladı. Şüpheli M.T., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı savcılıkça tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, yurtta asayiş ortamının sağlanması amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.

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