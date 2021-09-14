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FETÖ/PDY üyesi ihraç doktora 2 yıl 22 gün hapis cezası

Kayseri’de bylock konuşmalarında adının birçok kez geçmesinden dolayı Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmakla yargılanan ihraç doktora 2 yıl 22 gün hapis cezası verildi.

Asayiş 14.09.2021, 13:10
FETÖ/PDY üyesi ihraç doktora 2 yıl 22 gün hapis cezası

Kayseri’de bylock konuşmalarında adının birçok kez geçmesinden dolayı Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmakla yargılanan ihraç doktora 2 yıl 22 gün hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık M.G. ve avukatı hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, bir önceki duruşma verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanığın ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkemede savunma yapan sanık M.G., pişman olduğunu belirterek, beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık M.G.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerini uygulayarak cezayı 2 yıl 22 güne düşürdü.

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