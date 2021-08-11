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FETÖ/PDY üyesi firari şahıs Aksaray’da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmak suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, düzenlenen operasyonla Aksaray’da yakalandı.

Asayiş 11.08.2021, 13:33
FETÖ/PDY üyesi firari şahıs Aksaray’da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmak suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, düzenlenen operasyonla Aksaray’da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ-PDY terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda firari bir şahsın Aksaray’da olduğunu tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçerek şahsın bulunduğu evi tespit etti. Bu kapsamda şahsın kaldığı ikamete operasyon düzenleyen TEM ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari K.P. (42) isimli şahsı kıskıvrak yakaladı. Şahıs, emniyetteki sorgusunun ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şahıs buradaki işlemlerinin de ardından Aksaray T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
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