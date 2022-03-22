FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sağlık yapılanmasına yönelik 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde, gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sağlık yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde, gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sağlık yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgütün gizli haberleşme aracı bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen ve haklarında ardışık arama, Bank Asya, tepe yönetimle görüşme, örgütle iltisaklı iş yerlerinde SGK kaydı vb. deliller bulunan, sağlık teşkilatı bünyesinde çeşitli kademelerde çalışmakta iken örgütle üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan 10 kişi, aktif olarak çalışan 4 kişi ve 1 sivil kişi olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında

Ankara merkezli 4 ilde, gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.