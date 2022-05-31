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Tarihi Eser Kaçakçılarına Yönelik En Büyük Operasyon: 38 ilde 143 şüphelinin tespit edildiği “Miras” operasyonuyla Anadolu’ya ait tarihi eserlerin kaçırılması engellendi. Konya merkezli 38 ilde gerçekleştirilen “Miras” operasyonu kapsamında, tarihi eser k
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 6 ilde gözaltı karar
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 6 ilde gözaltı karar
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 6 ilde gözaltı kararı verildi.
Asayiş 31.05.2022, 08:34
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 6 ilde gözaltı kararı verildi.