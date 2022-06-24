FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde; 29 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 10 ilde, eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde; örgüt mahrem imamlarıyla operasyonel Gsm hat irtibatı olan ve haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ifade, ankesör/ardışık/ periyodik arama, bylock yazışmaları gibi çeşitli deliller elde edilen 15’i görevde, 14’ü ihraç olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 10 ilde, 24.06.2022 tarihinden itibaren eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.