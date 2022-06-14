FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasıyla iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 17 şüpheli hakkında Ankara merkezli 9 ilde 14 Haziran 2022 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından;

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara’da bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen; halen görevde 1 albay, 2 binbaşı, 2 astsubay, 3 uzman çavuş, 2 memur, daha önce ilişiği kesilmiş 2 üsteğmen, 1 jandarma ve sahil güvenlik akademisi öğrencisi, emekli 2 astsubay, 2 özel sektör çalışanı olmak üzere 17 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 9 ilde 14 Haziran 2022 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi."

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.