FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem (Kara ve Hava Kuvvetleri) yapılanmasında faaliyet gösteren, haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan/teşhiste bulunduğu ve örgütün mahrem alanda kullandığı haberleşme yöntemlerinden olan büfelerden periyodik/ardışık aranma kayıtları analiz çalışmaları neticesinde tespit edilen (2 görevde astsubay, 1 görevde uzman çavuş, 2 ihraç subay, 4 ihraç astsubay) 9 şüpheliye Ankara merkezli 4 ilde operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyon neticesinde 6 şüpheli yakalandı. Firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.